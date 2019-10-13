محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- أ ش أ:

أعلن مصدر في الشرطة العراقية مقتل مدني في هجوم مسلح في العاصمة بغداد.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية الليلة عن المصدر - الذي لم تسمه - إن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني أثناء مروره في سبع قصور شرقي بغداد، ما أسفر عن مقتله في الحال.

وأضاف المصدر أن قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادث.

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.