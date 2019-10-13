شلل تام في طوكيو بسبب إعصار "هاجيبيس"

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو- أ ش أ:

تسبب أحد أقوى الأعاصير التي اجتاحت طوكيو حتى الآن في إصابة العاصمة اليابانية بالشلل حيث وصول إليها الليلة إعصار "هاجيبيس".

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية الليلة - نقلا عن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية - قولها إن الإعصار تسبب أيضا في سقوط اثنين ، فيما مازال 9 في عداد المفقودين بعد انهيارات أرضية وفيضانات.

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وأصدرت الحكومة نصائح وأوامر إجلاء لأكثر من ستة ملايين شخص في مختلف أنحاء البلاد بعد أن تسبب الإعصار في أغزر الأمطار وأشد الرياح منذ سنوات.

وتسبب الإعصار الذي قالت الحكومة إنه أقوى إعصار اجتاح منذ عام 1958 في سقوط أكبر كمية من الأمطار في يوم واحد منذ سنوات في مناطق كثيرة من بينها بلدة هاكونيه وهي منتجع شهير. وبلغ ارتفاع الأمطار 939.5 ملليمتر خلال 24 ساعة.

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