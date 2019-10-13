اليوم.. طعون رئيس نادي الزمالك على قرارات اللجنة الأوليمبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
تنظر محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الطعون المحالة من المحكمة الإدارية العليا، والمقامة من رئيس نادي الزمالك على قرارات اللجنة الأوليمبية والمتضمنة فرض عقوبات عليه واعتماد الجمعية العمومية.
وأوضحت المحكمة الإدارية العليا، تفاصيل الأحكام الصادرة بشأن الطعون المقامة من رئيس نادي الزمالك على وقفه من اللجنة الأوليمبية والجمعية العمومية للزمالك.
وقالت المحكمة، إنها قضت بقبول الطعون المقامة من رئيس نادي الزمالك بشأن بطلان العقوبات التي وقعتها عليه اللجنة الأوليمبية، وباختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعاوى المقامة بشأن إلغاء هذه العقوبات.
وأمرت المحكمة، إعادة الطعون في الدعويين إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيهما بهيئة مغايرة وأبقت الفصل في المصروفات، مؤكدة أن اللجنة الأوليمبية لا تمتلك ضمن صلاحياتها توقيع عقوبات الوقف عن مزاولة النشاط الرياضي لمدد محددة على رؤساء الأندية الرياضية.
كما قضت المحكمة، بعدم قبول الطعن المقام من رئيس نادي الزمالك بشأن حل اللجنة الأوليمبية.
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