"كمين إمبابة" يوقع مسجل خطر تخصص "حشيش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكن ضباط مباحث إمبابة من ضبط مسجل خطر؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

وردت معلومات أكدتها التحريات لرئيس وضباط وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة مفادها أن "كريم.غ" 28 سنة، عاطل سبق اتهامه في 6 قضايا (قتل - مخدرات – سرقة - ضرب) آخرهم (مخدرات) يتاجر في المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بأحد الأكمنة وبحوزته 4 قطع كبيرة من جوهر الحشيش المخدر وزنت 1 كيلوجرام، هاتف محمول، فرد خرطوش، 2 سلاح أبيض ومبلغ 64 ألفا و500 جنيه.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.