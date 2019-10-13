محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
تمكن ضباط مباحث إمبابة من ضبط مسجل خطر؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
وردت معلومات أكدتها التحريات لرئيس وضباط وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة مفادها أن "كريم.غ" 28 سنة، عاطل سبق اتهامه في 6 قضايا (قتل - مخدرات – سرقة - ضرب) آخرهم (مخدرات) يتاجر في المواد المخدرة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بأحد الأكمنة وبحوزته 4 قطع كبيرة من جوهر الحشيش المخدر وزنت 1 كيلوجرام، هاتف محمول، فرد خرطوش، 2 سلاح أبيض ومبلغ 64 ألفا و500 جنيه.
تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر "كمين إمبابة" يوقع مسجل خطر تخصص "حشيش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.