ضبط 493 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث إمبابة القبض على عاطلين كونا عصابة للاتجار في الهيروين.

وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة، مفادها قيام كلا من: "محمد. ج" 29 سنة، و"إسلام. ع" 32 سنة، سبق اتهامه في 3 قضايا (ضرب أفضى إلى موت- إتجار مخدرات – شروع في قتل) بالاتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما 493 لفافة ورقية تحوى مسحوق الهيروين المخدر وزنت 490 جرامًا، فرد خرطوش محلي الصنع، وطلقتين من ذات العيار وهاتفي محمول ومبلغ 3450 جنيها.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.