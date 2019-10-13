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إعصار يشل طوكيو ويسبب فيضانات ويلحق أضرارًا بمدن اليابان

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تسبب أحد أقوى الأعاصير التي اجتاحت طوكيو حتى الآن في إصابة العاصمة اليابانية بالشلل وبقاء ملايين السكان في بيوتهم وخلو الشوارع من المارة والسيارات بينما قتلت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية شخصين وتسببت في فيضان الأنهار وهددت بوقوع أضرار واسعة النطاق.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن أحد القتيلين، وهو رحل يبلغ من العمر 50 عاما، سقط بالقرب من طوكيو في وقت مبكر من صباح

السبت عندما قلبت الرياح سيارة كان يستقلها وإن الشخص الآخر توفي عندما جرفت المياه سيارته.

وأضافت أن تسعة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين بعد انهيارات أرضية وفيضانات.

وأصدرت الحكومة نصائح وأوامر إجلاء لأكثر من ستة ملايين شخص في مختلف أنحاء البلاد بعد أن تسبب الإعصار في أغزر الأمطار وأشد الرياح منذ سنوات.

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وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن نحو 80 شخصا أصيبوا وإن الكهرباء انقطعت عن نحو 270 ألف شخص.

وتسبب الإعصار الذي قالت الحكومة إنه قد أقوى إعصار اجتاح منذ عام 1958 في سقوط أكبر كمية من الأمطار في يوم واحد منذ سنوات في مناطق كثيرة من بينها بلدة هاكونيه وهي منتجع شهير. وبلغ ارتفاع الأمطار 939.5 ملليمتر خلال 24 ساعة.

ووصل الإعصار هاجيبيس إلى جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان مساء يوم السبت. وبعد ذلك بوقت قصير من وقوع زلزال قوته 5.7 درجة بطوكيو.

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