إطلاق نار بكنيسة في ولاية نيوهامشير الأمريكية

قالت الشرطة إن شخصين أصيبا في إطلاق نار أثناء حفل زواج في كنيسة في بلدة بيلهام بولاية نيوهامشير الأمريكية لكن الحضور تمكنوا من السيطرة على المهاجم حتى وصلت الشرطة وألقت القبض عليه.
وهرعت الشرطة وأطقم الإطفاء والإسعاف إثر بلاغ بإطلاق النار في كنيسة نيو إنجلاند في بيلهامالواقعة على بعد نحو 48 كيلومترا شمالي بوسطن.
وقالت شرطة بيلهام في بيان إن إطلاق النار "لم يكن حادثا عشوائيا على ما يبدو" دون أن تدلي بتفاصيل . وأضافت أنها لن تكشف الآن عن هويات الضحايا والمشتبه
ونُقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولم تحدد الشرطة مدى إصابتهما.
وأجلت واقعة إطلاق النار مراسم إقامة جنازة القس لويس جارسيا كانت مقررة بهذه الكنيسة ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي).
قُتل جارسيا، الذي كان قسا في هذه الكنيسة، في أول أكتوبر داخل منزل في بلدة لندنديري القريبة. واتهمت السلطات رجلا، له سجل جنائي في جرائم ذات صلة بالمخدرات، بقتل القس ولا يزال محتجزا.
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