مظاهرات دولية: إردوغان إرهابي

فيما دان وزراء الخارجية العرب العمليات العسكرية التركية في سورية، انطلقت تظاهرات تنديد في عواصم عالمية تهتف بـ«إردوغان إرهابي»، وتطالبه بالكف عن التدخل في شؤون سورية، والهجوم على الأكراد. شعارات الاحتجاجات إردوغان الرئيس الفعلي لـ«داعش» تركيا تجتاح روج آفا وأوروبا تتأمل ترمب سفاح تظاهرات احتجاجية: Advertisements كردستان العراق برلين باريس زيوريخ بيروت



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