طيران التحالف يدك معاقل الحوثيين في حجة

شنّ طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، سلسلة غارات استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين في مناطق متفرقة غربي محافظة حجة، حسب ما أعلنه المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن «مقاتلات التحالف استهدفت بثلاث غارات مواقع للحوثيين شرق الحمراء في مديرية مستبأ، واستهدفت بثلاث غارات أخرى تجمعات للميليشيات شمال مزارع الجر، كما استهدف بغارات أخرى مواقع وتجمعات حوثية شرق مديرية حرض.

تدمير آليات

وأكد المصدر أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، إلى جانب تدمير آليات قتالية. وتأتي هذه الخسائر إلى جانب خسائر بشرية أخرى تكبدها الحوثيون على يد الجيش الوطني اليمني في اشتباكات متواصلة منذ مساء الجمعة على امتداد الجبهات القتالية بمحافظة حجة.

مصرع العشرات

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وفي سياق متصل، لقي عشرات من ميليشيات الحوثي مصرعهم وجرح آخرون، فيما تم أسر خمسة عناصر بينهم قيادي حوثي بارز الجمعة، في أعنف هجوم يتصدى له الجيش اليمني بجميع محاور القتال في محافظة حجة، شمال غرب البلاد.

وقال المركز الإعلامي لـ»المنطقة العسكرية الخامسة»، في بيان، إن ميليشيات الحوثي شنت هجوماً واسعاً على مواقع المنطقة العسكرية الخامسة جنوباً في بني حسن بعبس، مروراً بمستبأ وشرق حيران، وصولاً لجنوب مديرية حرض الحدودية.

مصرع أبو البتول

وأفاد البيان أن الهجوم الحوثي استمر نحو ست ساعات متواصلة قبل أن تتقهقر الميليشيات مخلفةً قتلى وجرحى بالعشرات، مؤكداً وقوع خمسة من عناصر الميليشيات بقبضة الجيش اليمني، بينهم قيادي حوثي بارزِ، وآخر جريح تم نقله إلى مشافي المملكة لتلقي العلاج، وكشف عن مصرع المدعو أبو البتول الشرفي قائد عملية الهجوم الذي نفذته الميليشيات.