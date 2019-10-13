نظام الملالي ينفذ حملة اعتقالات واسعة لوقف الانتفاضة

كشفت مصادر في المقاومة الإيرانية أن نظام الملالي الحاكم في إيران شن حملة اعتقالات تعسفية واسعة في مدينة «لردغان» والمناطق والقرى المحيطة بها، وبدأ يعتقل بالخصوص الشباب لمنع تواصل وتوسع انتفاضة أهالي المدينة التي استمرت منذ يوم 2 إلى 6 أكتوبر، فيما تمت بعض الاعتقالات خلال مداهمات ليلية استهدفت منازل المواطنين.

حملة الاعتقالات

وأوضح المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيانها أن حملة الاعتقالات التي بدأت الأسبوع الماضي لا تزال مستمرة، حيث داهمت القوات القمعية قرية مونجرمويي يوم الخميس 10 أكتوبر اعتقلت خلالها عددًا من المواطنين.

وفي عمل إجرامي آخر، سحب جلاوزة النظام عددًا من الجرحى من أسرة المستشفى ونقلوهم إلى السجن، مما يمنع معظم الجرحى من مراجعة المستشفى، كما نشر نظام الملالي أعدادًا كبيرة من عناصر الحرس والبسيج والمخابرات والأمنيين بالزي المدني لفرض السيطرة على الأوضاع في «لردغان» والمناطق المحيطة بها.

دعوة الأمم المتحدة

ودعت المقاومة الإيرانية عموم المواطنين والشباب في لردغان وجهارمحال وبختياري والمدن والمناطق المحيطة إلى دعم المواطنين المنتفضين في لردغان» والتضامن مع المعتقلين وتطالب الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية ومجلس حقوق الإنسان وغيرهم من المؤسسات الأممية المعنية وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان باتخاذ موقف قوي لإدانة الإجراءات التعسفية التي يمارسها نظام الملالي في لردغان والتحرك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للإفراج العاجل عن المعتقلين.