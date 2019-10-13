الجيش الليبي يصد هجوماً في الرملة وطريق المطار

بنغازي (الاتحاد) تجددت الاشتباكات المسلحة بين ميليشيات حكومة الوفاق الوطني وقوات الجيش الليبي في محاور طرابلس، خاصة في محور الرملة والمنطقة المحيطة بكوبري مطار طرابلس الدولي.

وقال مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد» إن قوات الجيش الليبي صدت هجوماً للميليشيات المسلحة في محوري الرملة وطريق المطار، لافتاً إلى استخدام القوات المسلحة الليبية للأسلحة الثقيلة لمواجهة الميليشيات المسلحة التي فشلت في تحقيق أي إنجاز ميداني لها.

وأشار المصدر إلى تحليق سلاح الجو التابع للقيادة العامة للجيش الليبي فوق عدة مناطق بضواحي طرابلس، لافتاً إلى انسحاب عدد من الميليشيات من محوري عين زارة والخلة وسط تقدمات ملموسة للوحدات العسكرية التابعة للجيش الليبي.

إلى ذلك، سقطت قذيفة صاروخية عشوائية على مدرسة في طرابلس، ما أدى لتضرر مبنى المدرسة الواقعة في حي دمشق بالعاصمة الليبية.

من جانبه، أعلن مركز الطب الميداني والدعم تعرض امرأة، فجر أمس السبت، لشظايا في الوجه جراء الاشتباكات الدائرة في منطقة الساعدية جنوب العاصمة طرابلس، مشيراً إلى أن فريق الإسعاف بالمستشفى الميداني السواني التابع لمركز الطب الميداني والدعم قام بإسعاف المرأة، وذلك أثناء محاولتها وعائلتها الخروج من المنطقة، مشيراً إلى أنه جرى تحويل السيدة المصابة إلى إحدى المصحات لتلقي العلاج.

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