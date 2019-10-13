السعودية تؤكد حرصها على أمن وسلامة الملاحة البحرية

الرياض (وام)

أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود السعودي، أمس، التزام المملكة وحرصها على أمن وسلامة الملاحة البحرية، والتزامها بالاتفاقات والأعراف الدولية المنظمة لذلك.

وأضاف المتحدث في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، أنه «عند الساعة 11:47 من يوم أمس الأول، تم استقبال بريد إلكتروني من المحطة الساحلية بجدة Radio Jeddah تضمن تلقيهم رسالة إلكترونية من كابتن الناقلة Sabiti والتي تحمل العلم الإيراني تفيد بتعرض مقدمة الناقلة لكسر نتج عنه تسرب نفطي في البحر من شحنة وخزانات الناقلة». وأوضح أنه عند تحليل المعلومات من قبل مركز التنسيق بهدف القيام بتقديم أي مساعدة لازمة، تبين أن الناقلة واصلت سيرها، وأنها تبعد مسافة 67 ميلاً بحرياً جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي، وأنها قامت بإغلاق نظام التتبع الآلي مع عدم الرد على اتصالات المركز». ولفت المتحدث إلى أنه عند الساعة 15:50 من يوم أمس الأول تم تحديث لآخر موقع للناقلة، واتضح أنها كانت تبعد مسافة 79 ميلاً بحرياً جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي وعلى مسافة 64 ميلاً بحرياً عن أقرب نقطة من الشاطئ «مبحرة» بسرعة 9.7 عقدة باتجاه 152 درجة.