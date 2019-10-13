بغداد تسارع بتشكيل لجنة للتحقيق في الاعتداءات على المتظاهرين

هدى جاسم (بغداد) وجه عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة عليا مكونة من‏ خمسة وزراء وممثلين من القضاء ومجلس النواب والقوات المسلحة للتحقيق في الحوادث التي حصلت أثناء التظاهرات.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان أنه «بتوجيه وإشراف رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة تم تشكيل لجنة عليا للتحقيق الكامل في الحوادث التي حصلت أثناء التظاهرات وأدت إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من المتظاهرين ومنتسبي القوات الأمنية والتجاوزات التي حصلت على الأملاك العامة والخاصة واقتحام مقرات القنوات الإعلامية والأحزاب وبيان الجهات أو الأشخاص المتورطين بهذه الأحداث واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم على أن تكمل اللجنة أعمالها خلال (7) أيام «.

ويواصل ناشطون عراقيون تأكيدهم أن التظاهرات ستعاد نشاطها بعد العشرين من هذا الشهر حتى تحقيق جميع المطالب أو تغيير مسارها نحو إسقاط الحكومة وتغيير النظام وإجراء انتخابات مبكرة، وذكرت مواقع وحسابات لناشطين أنهم يعدون لتظاهرت واسعة في عموم العراق وعلى الحكومة الاستجابة للمتظاهرين أو إسقاطها وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي، فيما دعا نشطاء آخرون زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى قول كلمته ودعم المتظاهرين وإلزام الحكومة بالتغيير.

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