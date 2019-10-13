الطيران العراقي يقصف ثلاثة أهداف لـ«داعش» في ديالى

بغداد، الموصل (وكالات) قصفت طائرات حربية عراقية من طراز«أف 16»، أمس، ثلاثة أهداف تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة ديالى.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، بأن العملية التي نفذت في شمال غربي بحيرة «حمرين» في محافظة ديالى بناء على معلومات استخبارية دقيقة، أسفرت عن تدمير ثلاثة أهداف معادية تابعة لعناصر«داعش»، هي مخزن رئيس للأسلحة والأعتدة وأوكار وقتل من فيها.

وفي السياق، أفاد مصدر عسكري بمحافظة نينوى، أمس، بمقتل 4 عسكريين، بينهم ضابط، إثر هجوم لعناصر «داعش» على نقطة قرب الحدود العراقية السورية شمال غرب الموصل400/‏‏‏ كم شمال بغداد.

وقال مصدر عسكري، إن «عناصر داعش هاجموا نقطة تابعة للجيش العراقي قرب الحدود العراقية مع سوريا على أطراف قضاء البعاج غرب الموصل وقتلوا 4 عسكريين، بينهم ضابط برتبة عقيد».

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