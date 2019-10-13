بوتين: مستعدون للخروج من سوريا إذا طلبت «حكومة شرعية جديدة»

موسكو (رويترز) أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن سوريا يجب أن تتحرر من الوجود العسكري الأجنبي، حسبما أفادت وكالات أنباء روسية أمس.

وقال بوتين: «إن أي طرف يوجد بشكل غير مشروع على أرض أي دولة، وفي هذا السياق سوريا، عليه أن يغادرها، وهذا ينطبق على كل الدول».

وأكد بوتين لمحطات «آر تي» الروسية و«سكاي نيوز عربية» و«العربية» في مقابلة نقلت وكالات أنباء روسية مقتطفات منها، أن القوات الروسية في سوريا مستعدة أيضاً لمغادرتها بمجرد أن تقول حكومة سورية شرعية جديدة لموسكو إنها لم تعد بحاجة لمساعدتها.

وفي السياق ذاته، دعا يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، جميع الأطراف إلى ضبط النفس ودراسة خطواتهم التالية بعناية، وذلك على خلفية العملية العسكرية التركية «نبع السلام».

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