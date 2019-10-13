رداً على سفينة التنقيب التركية.. فرقاطة فرنسية في مياه قبرص

باريس (أ ف ب)

أكدت باريس، أمس، أن فرقاطة فرنسية ستجري تدريبات في المياه القبرصية، إثر إرسال تركيا سفينة تنقيب إلى هذه المنطقة الغنية بالغاز. وأمس الأول، أكد وزير الدفاع اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس عبر قناة «سكاي تي في» أنه سأل الفرنسيين «ما إذا كانوا سيردون على الاستفزاز التركي بوجود عسكري ما في المنطقة، وقد أجابوني أنهم سيرسلون فرقاطة».

وأكد متحدث باسم الأركان الفرنسية أن الفرقاطة «اوفيرن» وصلت إلى ميناء لارنكا في 10 أكتوبر، على أن «تجري تدريبات مع البحرية القبرصية الأحد 13 أكتوبر»، وفي وقت سابق أمس، أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أن «تدريبات فرنسية - قبرصية تجري حالياً في المياه القبرصية».

وندد الاتحاد الأوروبي مراراً بالأنشطة غير القانونية لتركيا في المياه القبرصية، لكن أنقرة أرسلت أخيراً سفينة تنقيب إلى الرقعة الرقم 7 في المنطقة الاقتصادية القبرصية. وأبدى الوزير اليوناني اعتقاده بأن «الإيطاليين سيرسلون شيئاً ما» لحماية المنطقة، وأثار اكتشاف احتياطي هائل من الغاز في شرق المتوسط، خلافاً بين قبرص وتركيا التي أرسلت 3 سفن للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة.

يذكر أن الجزيرة مقسومة بين جمهورية قبرص و«جمهورية شمال قبرص التركية» غير المعترف بها دولياً والتي أعلنت في الشطر الشمالي بعد الاجتياح التركي للبلد عام 1974 رداً على انقلاب قام به قوميون قبارصة يونانيون بهدف إلحاق الجزيرة باليونان.