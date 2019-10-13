كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جونسون" يدعو الرئيس التركي لوقف الهجوم على سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، مساء اليوم السبت، دعوة إلى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للإسراع بوقف عمليته العسكرية في شمال شرقي سوريا، وبدء حوار مع الأكراد.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه جونسون مع الرئيس التركي مساء اليوم.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس وزراء بريطانيا، إن "جونسون أعرب عن استعداد بلاده وشركاء دوليين آخرين لدعم إجراء محادثات بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار".

وحذر جونسون من أن العملية العسكرية التركية قد تقوض التقدم المحرز ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، مضيفاً أنه من شأن هذه المغامرة التركية أن تفضي إلى تعميق الوضع الإنساني المزري في المنطقة.

Advertisements