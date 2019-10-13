كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القروي" يحمل رئيس الحكومة التونسية مسؤولية حماية أنصاره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي، اليوم السبت، مما سماه بـ"الانزلاق إلى العنف" عشية الانتخابات المقررة، يوم الأحد المقبل، بعدما تعرض عدد من أنصاره "للتهديد والترويع" من قبل مجموعة من الأشخاص التابعين لائتلاف سياسي، دون أن يسميه.

وطالب القروي، في بيان له أصدر، اليوم، رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بتحمل مسؤولية حماية أنصاره وناشطي حزبه "قلب تونس".

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وقال نبيل القروي إن "مجموعة من الأشخاص التابعين لائتلاف سياسي تهجموا على إحدى مناضلات الحزب بجهة صفاقس"، مضيفاً "كما تعرض أنصار حزب قلب تونس في سيدي بوزيد وقبلّي للعنف".

وطالب رئيس حزب قلب تونس بأن تتحمل "حكومة يوسف الشاهد المسؤولية الكاملة في حماية كل أنصار الحزب وجميع الناشطين الحزبيين".

كما حمل القروي ما وصفها بـ"الأحزاب المتواطئة مع العنف السياسي والخطابات المتشنّجة والقوى الممارسة للهرسلة والتّرويع"، وحذر المرشح الرئاسي من الانزلاق إلى ما سماه ب"مربّع العنف ليلة استحقاق انتخابي مصيري".