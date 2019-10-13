مسؤول بشركة أمانديس لـ”اليوم24″ : المدير العام للشركة تمت ترقيته ولا علاقة للأمر بتجدد الاحتجاجات

نفى مسؤول من داخل شركة أمانديس، بطنجة، اليوم السبت، أن يكون خبر تنقيل شهيد نصر المدير العام لشركة أمانديس المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء بجهة الشمال، إلى العاصمة الرباط، مرتبط بتجدد الإحتجاجات ضد الشركة والخوف من “مسيرات شموع” جديدة.

وكشف المسؤول ذاته لـ”اليوم24″ أن الأمر يتعلق بترقية منحتها المؤسسة الأم “فيوليا” الفرنسية للسيد نصر، وليس إعفاء كما يروج له، حيث سيتحمل المدير مسؤولية إدارة شركة “ريضال” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بالعاصمة الرباط، وفي نفس الوقت سيحافظ على مسؤوليته كمدير عام لشركة أمانديس في هذه الفترة حتى يتم تعيين مدير جديد للشركة بطنجة.

وسبق لنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنهم قاموا بالدعوى إلى إطفاء الأنوار في مختلف مدن الشمال كخطوة احتجاجية أولى ضد ارتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء من قبل شركة “أمانديس” المفوض لها تدبير القطاع، حيث لقيت هذه الخطوة تفاعلا كبيرا من الساكنة.

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وبحسب مصادر الموقع، فإن أمانديس، اجتمعت الأسبوع الماضي، مع العديد من جمعيات المجتمع المدني المتواجدة في بعض المناطق بطنجة، من أجل معرفة المشاكل التي تعانيها الساكنة، في ما يتعلق بغلاء فواتير الماء والكهرباء.

وتسارع أمانديس الزمن هذه الأيام، من أجل احتواء غضب ساكنة مدن الشمال مخافة تكرار “مسيرات الشموع” التي شهدتها طنجة قبل 3 سنوات، وإيجاد حلول جديرية للمشاكل المرتبطة بارتفاع أسعار الفواتير.