البطل الأولمبي دواير يعتزل السباحة بعد إيقافه بسبب المنشطات

قال الأمريكي كونور دواير بطل الأولمبياد مرتين إنه قرر اعتزال السباحة بعد إيقافه لمدة 20 شهرا بسبب المنشطات مما يحرمه من التنافس في أولمبياد طوكيو العام المقبل.

وأعلنت الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات يوم الجمعة في بيان أن محكمة التحكيم الأمريكية صدقت على العقوبة ضد دواير بعد اكتشاف مادة محظورة في عينات تخصه عند الكشف عن المنشطات خارج المنافسات خلال شهري نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون أول الماضيين.

وأوضح دواير (30 عاما) أنه كان يحصل على علاج بناء على توصية من طبيب ولم يدرك أنه يحتوي على هرمون التستوستيرون.

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وقال السباح الأمريكي في بيان ”أكد الطبيب لي أن اللجنة الأولمبية الأمريكية أقرت هذا العلاج قبل أن أوافق على تناوله وبدون هذا التأكيد لما قبلت هذا العلاج الضروري“.

وأضاف ”بغض النظر عن الحكم قررت الاعتزال للتفرغ لاحتراف أمور أخرى. كان شرف لي تمثيل بلادي مع زملائي وبدعم المدربين وعائلتي وأصدقائي“.

وكان دواير ضمن الفريق الأمريكي الفائز بذهبية سباق التتابع أربعة في 200 متر حرة في أولمبياد 2012 و2016 كما حصل على برونزية للفردي بسباق 200 متر حرة في أولمبياد ريو 2016.