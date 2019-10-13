كفر ياسيف: إصابة خطيرة لشاب إثر شجار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب في العشرينات من عمره من بلدة جديدة المكر، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر نشوب شجار في إحدى قاعات الأفراح بكفر ياسيف، بعد منتصف الليلة.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الشاب أصيب نتيجة تعرضه للطعن بآلة حادة في منطقة الرأس.

واستدعي طاقم طبي من مركز "حيان" إلى مكان الشجار، وقدم الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح خطيرة في منطقة الرأس.

وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى قسم العلاج المكثف في مستشفى نهاريا لاستكمال العلاج.