تصفيات يورو 2020: إيطاليا تفوز وتحصد بطاقة التأهل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حصد منتخب إيطاليا بطاقة تأهله لنهائيات كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، بعد فوزه على نظيره منتخب اليونان بنتيجة هدفين مقابل لا شيء للأخير.

وأحرز هدفا المنتخب الإيطالي كل من اللاعبين جورجينهو وفيديريكو بيرنارديسكي.

وبهذا الفوز حسم المنتخب الإيطالي صدارة المجموعة العاشرة برصيد 21 نقطة، في حين تجمد رصيد المنتخب اليوناني عند 5 نقاط وهو يحتل المركز الخامس.

مجريات المباراة:

أولى المحاولات في المباراة جاءت لصالح المنتخب اليوناني، بعد عدة لمسات انتهت بكرة وصلت إلى كولوريس الذي انفرد من الناحية اليمنى وسدد قذيفة، إلا أن دوناروما تألق وأبعدها بيده اليسرى.

واعتمد جون فان تشيب، المدير الفني لمنتخب اليونان، على إغلاق المساحات أمام لاعبي إيطاليا، حيث استحوذ الأزوري على مجريات الشوط الأول بشكل تام وبنسبة امتلاك للكرة 75%، ومع ذلك لم ينجح المضيف في تسديد كرة واحدة على مرمى باسكالاكيس حارس اليونان.

وأجرى روبيرتو مانشيني المدير الفني لإيطاليا، أول التبديلات الإضطرارية بالدقيقة 39، بعدما تعرض فيديريكو كييزا للإصابة، ليحل محله فيديريكو بيرنارديسكي.

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وشهدت الدقيقة 55، أولى فرص إيطاليا على المرمى، بعد عرضية من دي أمبروزيو من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، حولها إيموبيلي برأسية، نجح الحارس اليوناني في إبعادها لركنية.

وبالدقيقة 60، نفذ لاعبو المنتخب اليوناني هجمة مرتدة سريعة بعدما استحوذ فيراتي على الكرة أكثر من اللازم، وسدد كولوريس في الشباك الخارجية.

وحصل الأزوري على ركلة جزاء بالدقيقة 62، بعدما سدد إنسيني كرة من داخل المنطقة أبعدها بوشالاكيس مدافع اليونان بيده، ونجح جورجينيو في تحويلها إلى هدف أول لإيطاليا بالدقيقة 63.

وكاد إنسيني أن يضيف الهدف الثاني للأزوري، بعدما سدد من مسافة بعيدة كرة خرجت بجوار المرمى.

وضاعف بيرنارديسكي النتيجة في الدقيقة 78، بعدما سدد قذيفة أرضية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك اليونان.

ووقف حارس اليونان أمام فرصة إنسيني، بعد كرة طولية لُعبت خلف الدفاع من بيرنارديسكي، ليسدد الأول ويبعدها الحارس ببراعة لركنية.

وحافظ المنتخب الإيطالي على تقدمه لينتهي اللقاء بفوزه بثنائية.