لبنان تواجه أزمة وقود بسبب شح الدولار

المناطق - الرياض

أوقفت نقابة أصحاب محطات الوقود في لبنان أمس بشكل فوري بيع المحروقات، بسبب شراء المحروقات بالدولار، وبيعها بالليرة اللبنانية وعدم توافر الدولار إلا في محال الصيرفة بسعر 1650 ليرة للدولار، بينما السعر الرسمي هو 1507.

وبحسب “رويترز”، أعلن سامي البراكس، رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود في مؤتمر صحافي، بعد اجتماع طارئ عقدته النقابة “التوقف القسري الفوري عن بيع المحروقات، والطلب من جميع أصحاب المحطات في لبنان بيع المخزون، الذي لديهم، وإقفال محطاتهم لحين صدور قرار خطي من الجهات المختصة الرسمية بإلزامية بيع المحروقات إلى أصحاب المحطات بالليرة اللبنانية، وفقا لجدول تركيب الأسعار”.

وعزا البراكس قرار النقابة إلى “قرار تجمع الشركات المستوردة للنفط القاضي بعدم تسليم المحروقات في السوق المحلية إلا بالدولار الأمريكي بدءا من صباح أمس”.

وأضافت النقابة في بيان أنه “لما كانت الدولة تحدد سعر مبيع المحروقات للمستهلك من خلال جدول تركيب للأسعار يصدر عن وزارة الطاقة والمياه أسبوعيا، وتحدد من ضمنه جعالة ثابتة لأصحاب المحطات عن كل صفيحة بنزين ومازوت، ولما كانت الدولة تفرض على المحطات بيع المحروقات للمستهلك بالليرة اللبنانية”.

وأشارت إلى أنه “بينما يسمح للشركات المستوردة للنفط ببيع المحروقات للشركات الموزعة وللمحطات بالدولار الأمريكي في التعامل التجاري بينها داخل الأسواق اللبنانية، ولما أصبح من المستحيل شراء الدولار في المصارف اللبنانية بالأسعار الرسمية من قبل مصرف لبنان، ما أوجب على أصحاب المحطات التوجه إلى محال الصيرفة، حيث سادت السوق السوداء والابتزاز اليومي لهم وتخطى سعر الصرف 1650 للدولار الواحد، فقد قررت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان، وبناء على قرار المجتمعين اليوم، في الاجتماع الطارئ، إعلان التوقف القسري الفوري عن بيع المحروقات”.

وتابع البيان بأن “هذا الوضع يكبد أصحاب المحطات خسارة ألفي ليرة عن كل صفيحة بنزين و1600 ليرة عن كل صفيحة مازوت، الأمر الذي يهدد مستقبلها ويقودها إلى الإفلاس السريع”. ولفت البيان أن أصحاب محطات المحروقات يعانون هذا الوضع منذ أشهر عدة، “وقد توجهنا مرارا إلى جميع المسؤولين في الدولة، طالبين إيجاد حل جذري لهذا الموضوع وإصدار قرار يوجب تسليمنا المحروقات بالعملة الوطنية، التي يلزموننا البيع بها، ويحددون لنا سعر مبيعها، وهذا يعد من أبسط قواعد العمل التجاري”.