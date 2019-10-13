النشرة: تحليق طيران إستطلاع إسرائيلي على علو منخفض فوق منطقة معوض وإنتشار أمني في المكان

أكدت مصادر "النشرة" تحليق طيران إستطلاع إسرائيلي على علو منخفض فوق منطقة معوض في الضاحية الجنوبية، مشيرة إلى إنتشار أمني في المكان، لكنها نفت المعلومات التي تحدثت عن إسقاط طائرة إستطلاع إسرائيلية.

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