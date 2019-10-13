الحوثيون: قيادات كبيرة تنسق معنا للعودة "بعد اكتشافها زيف ادعاءات العدوان"

أكّد عضو المكتب السياسي لحركة "​أنصار الله​" الحوثية ​محمد البخيتي​ أن "القائد العسكري الكبير في قوات طارق صالح، سمير رضوان، عاد إلى ​صنعاء​ بعد أن اكتشف زيف ادعاءات التحالف"، مشيرًا الى أن "عودة رضوان ضربة لدول العدوان ومرتزقته، وهو اعتذر من الشعب اليمني على موقفه الخاطئ".

ولفت البخيتي الى أن "هناك الآلاف الذين يعتزمون العودة إلى الوطن، "ونحن سنحتضن كل العائدين"، مشددًا على أن ""قيادات كبيرة بدأت بالتنسيق معنا، للعودة بعد اكتشافهم زيف ادعاءات العدوان وهناك قادة يمنيون سيعودون قريبا إلى حضن الوطن، ودول العدوان تدرك الخلل في صفوف مرتزقتها".

وقال العميد سمير رضوان، الذي انشق عن القوات التابعة لطارق صالح المدعومة من الإمارات، وعاد الى صنعاء اليوم السبت، إن "ما يجري في الساحل الغربي هو عملية بيع للوطن".

وأكد رضوان أن طارق صالح والإمارات "قسما البلاد ويستخدمان البشر كالعبيد في الساحل الغربي".

