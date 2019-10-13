"الأميرال إيسن" الروسي يرافق المدمرة الأميركية "بورتر" في البحر الأسود

أفاد مصدر في المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، لقناة "زفيزدا"، بأن "عملية المتابعة المباشرة، لتحركات السفينة الحربية الأميركية "بورتر" التي دخلت الجزء الجنوبي من البحر الأسود في 12 تشرين الأول الحالي، تجري من قبل الفرقاطة الروسية "الأميرال إيسن"، وكذلك السفينتين الصاروخيتين الصغيرتين، "فيشني فولوتشيك" و"أوريخوفو-زويفو"، التابعتين للأسطول الروسي المذكور".
يذكر أنه جرت العادة أن ترافق بعض قطع أسطول البحر الأسود الروسي، أية سفينة تابعة لدول أجنبية، بما في ذلك دول الناتو، تدخل مياه البحر الأسود، وتقوم بمراقبة كل تحركاتها.
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