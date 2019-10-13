الامن العراقي: تدمير 3 أهداف لـ"داعش" في ديالى ومقتل مدني في بغداد

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي بأن "​القوات العراقية​ دمرت 3 أهداف لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى فيما قتل مدني على يد مسلحين مجهولين في العاصمة بغداد"، موضحةً أنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة في الجيش ونفذت طائرات F_16 العراقية ضربات جوية، استهدفت خلالها 3 أهداف معادية لعناصر داعش عبارة عن مخزون رئيسي للأسلحة والعتاد وأوكار، شمال غرب بحيرة حمرين في محافظة ديالى".

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