"حماس" ردا على "الموساد": إسرائيل انتهكت سيادة الدول وحرمة أراضيها

اعتبرت حركة "حماس" أن "اعتراف رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي يوسي كوهين، باغتيال مسؤوليين بالحركة في أنحاء مختلفة بالعالم انتهاك لسيادة الدول واعتداء على حرمة أراضيها"، مشيراً إلى أن "الاغتيال ضد نشطاء المقاومة، يؤكد انتهاك الاحتلال لسيادة الدول، واعتداء على حرمة أراضيها وأنه يتصرف ككيان متمرد على القانون الدولي".

وشدد على أن "المقاومة الفلسطينية هي حق مشروع للشعب، وعلى الأمة بكل مكوناتها دعمها بكل السبل الممكنة"، مشيراً إلى أن "جرائم الاحتلال داخل فلسطين وخارجها، لن تسقط بالتقادم، ولن توقف مقاومتنا، وسنغلق الحساب الكامل مع الاحتلال بتحريرنا لكامل أرضنا ومقدساتنا".