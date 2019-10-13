بوتين: سنغادر سوريا عندما تطلب القيادة الشرعية المستقبلية ذلك

أعلن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ أنَّ "تواجد أي طرف بطريقة غير شرعية في سوريا يجب أن يغادر البلاد، وهذا ينطبق على جميع الدول"، مشيراً إلى أن "أي أحد موجود على أراضي أي دولة، بشكل غير شرعي، كما هو الحال في الجمهورية العربية السورية، يجب عليه مغادرة هذه الأراضي، وهذا ينطبق بشكل عام على جميع الدول".

ولفت إلى أنه "إذا أعلنت القيادة الشرعية المستقبلية في سوريا، أنها لم تعد بحاجة إلى وجود القوات المسلحة الروسية، فإن ذلك بالطبع ينطبق أيضا على روسيا"، مشيراً إلى ان "روسيا تناقش وبصراحة مع الشركاء من إيران وتركيا والولايات المتحدة، عدم قبول الوجود الأجنبي غير الشرعي في سوريا".

وأوضح "إننا اليوم، نحن نناقش هذه المسألة بصراحة تامة مع جميع شركائنا سواء الشركاء الإيرانيين أو الأتراك، وتحدثنا مراراً حول هذا الأمر مع شركائنا الأميركيين"، مضيفاً "لقد تحدثت بصراحة مع نظرائي: يجب إخلاء أراضي سوريا من الوجود العسكري الأجنبي، ويجب استعادة وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية بالكامل".