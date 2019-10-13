حريق وأضرار في أحد منازل اللاذقية جراء اشتباك بين قوات سورية وأحد المطلوبين

أعلن المكتب الصحفي لمحافظة ​اللاذقية​ السورية عن تهدم جدران أحد المنازل واندلاع حريق فيه جراء اشتباك مسلح بين قوات الأمن وأحد المطلوبين.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن "اشتباكا وقع مع مطلوب أمني بادر إلى استخدام الأسلحة والقنابل، ما تسبب باندلاع الحريق في المنزل الذي يقطنه بالقرب من محطة وقود حورية عند دوار الزراعة حيث عمل فوج الإطفاء على إخماده ليتبين وجود جثة مجهولة الهوية".

ووفقًا لوسائل إعلام سورية، فقد سمع دوي انفجارات وإطلاق نار بشكل مكثف في اللاذقية، مشيرة إلى أنها نتيجة اشتباك مسلح بين الأجهزة الحكومية مع أحد المطلوبين الذي أبدى مقاومة أثناء مداهمة منزله في محاولة لاعتقاله.

