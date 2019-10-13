الشرطة الفرنسية: القاء القبض على 17 شخصا خلال الحراك الـ48 لـ"السترات الصفراء"

أعلنت ​الشرطة الفرنسية​ عن "القاء القبض على 17 شخصا في الحراك الثامن والأربعين لـ"السترات الصفراء"، في مدينة تولوز، جنوب غربي البلاد"، مشيرةً إلى "سقوط عدد من المصابين بجروح طفيفة من الشرطة والمتظاهرين إثر الاحتجاجات التي شهدتها مدينة تولوز".

وبات من المعتاد أن تشهد تظاهرات "السترات الصفراء" المستمرة منذ 10 أشهر في فرنسا ضد سياسة الحكومة الاجتماعية والضريبية، حوادث عنف في عدة مدن، واعتقال عدد من المتظاهرين.