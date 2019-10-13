أعلنت الشرطة الفرنسية عن "القاء القبض على 17 شخصا في الحراك الثامن والأربعين لـ"السترات الصفراء"، في مدينة تولوز، جنوب غربي البلاد"، مشيرةً إلى "سقوط عدد من المصابين بجروح طفيفة من الشرطة والمتظاهرين إثر الاحتجاجات التي شهدتها مدينة تولوز".
وبات من المعتاد أن تشهد تظاهرات "السترات الصفراء" المستمرة منذ 10 أشهر في فرنسا ضد سياسة الحكومة الاجتماعية والضريبية، حوادث عنف في عدة مدن، واعتقال عدد من المتظاهرين.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الفرنسية: القاء القبض على 17 شخصا خلال الحراك الـ48 لـ"السترات الصفراء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.