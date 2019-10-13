شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل اتفاق إنشاء الجامعة الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة التعليم خلال اجتماعها القادم اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية فى مصر والموقع بتاريخ 28 يناير 2019 والصادر بها بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 409 لسنة 2019.

ووفقا للاتفاق تمارس الجامعة فى المرحلة الأولى حتى 2030 أنشطتها فى مجالات الهندسة المعمارية والتخطيط العمرانى والطاقة والميكانيكا وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واللغات التطبيقية والإدارة والتنظيم والرياضيات والمعلومات التطبيقية وعلوم الادارة والعلوم الانسانية.

- يتكون الهيكل الإدارى للجامعة من مجلس الأمناء ورئيس الجامعة والمجلس العملى ومجلس الجامعة.

ويتكون الهيكل التنظيمى للجامعة من أقسام تعليم وبحث وكلى للدكتوراه ومركز لنقل التكنولوجيا وقسم التعليم المستمر.

ويتضمن الاتفاق أن يتم بناء حرم جامعى جديد بمدينة الشروق بقدرة استيعاب تصل إلى 3 آلاف طالب بالمرحلة الأولى من تطوير الجامعة وسوف تشمل هذه المرحلة جميع التجهيزات وفقا للمعايير الدولية، أما المرحل الثانية من تطوير الجامعة من المتوقع خلالها أن تصل الفترة الاستيعابية للجامعة إلى 7 آلاف طالب.

ويتضمن الاتفاق تعهد الحكومة المصرية بتوفير مساحة أرض قدرها 30 فدانا لبناء الحرم الجامعى للجامعة وكفالة إنشاء وتجهيز حرم الجامعة وتمويل منح الدكتوراه للطلاب المصريين الذين سيتم تأهيلهم فى فرنسا وتسهيل دخول وإقامة الدارسين والمحاضرين والموظفين الفرنسيين.

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كما يقضى الاتفاق بتعهد الحكومة الفرنسية بحشد المؤسسات الفرنسية للتعليم العالى والبحث وذلك للمساهمة فى ضمان ما لا يقل عن 72مهمة فى العام للأساتذة الفرنسيين الزائرين المعنيين بالتدريس والبحث بالجامعة وتدريب طلاب دكتوراه مصريين فى مختبرات فرنسية بدون رسوم بحثى أو رسوم تسجيل.

ووفقا للاتفاق فإن الجامعة الفرنسية هى جامعة أهلية لا تهدف إلى الربح، ولكن تهدف إلى تقديم تعليم متميز بلغات ثلاثة هى العربية والفرنسية والانجليزية وتخضع للمسئولية الأكاديمية المزدوجة وللإشراف المشترك لوزير التعليم العالى والبحث العلمى المصرى ووزير التعليم والبحث والابتكار الفرنسى وتتمثل مهمتها فيما يلى :

1- إعداد خريجين وباحثين رفيعى المستوى ذوى مهارات متميزة تمكنهم من المنافسة فى أسواق العمل الوطنية والدولية

2-تطوير ونشر البحث العلمى والتكنولوجى المصرى الفرنسى

3- توثيق العلاقات مع المجتمع الاقتصادى والصناعى

4- تعزيز التعاون مع البلدان الأخرى وخاصة فى أفريقيا والعالم العربى