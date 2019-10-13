شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعدام 9 سوريين.. كاتب سعودى: ليس هناك أنجس من الموالين لأنقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر الكاتب السعودى خالد الزعتر، من الجريمة التى ارتكبتها الفصائل الموالية للرئيس التركى رجب طيب أردوغان بإعدام مدنيين فى الشوارع السورية.

وقال خالد الزعتر، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن قيام موالين لتركيا بإعدام 9 مدنيين شمال شرق سوريا، السوري يقتل السورى من أجل أردوغان، البعض باع عروبته فى سوق المزاد التركى واشترى بدلاً منها السكين التركى ليقتل أخيه العربى، لعنة الله على أردوغان مجرم الحرب ومن دخلوا معه ليقتلوا الأكراد السوريين.

وتابع الكاتب السعودى: "ليس هناك أنجس من فصائل المعارضة السورية الموالين لأنقرة الذين يتسابقون مع جيش تركيا الإرهابي لقتل الأكراد السوريين، هؤلاء لا يمكن أن يكونوا عربًا ولا يمكن أن يكونوا سوريين هؤلاء وضعوا أنفسهم حذاءً للأتراك لتنفيذ مخططاتهم التوسعية والفوضوية".

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كان المرصد السورى، كشف عن جريمة جديدة ارتكبها الفصائل الموالية لقوات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وإقدامهم على تنفيذ عمليات إعدام لمدنيين فى الشوارع السورية، فى جريمة جديدة ضد الإنسانية ترتكب فى سوريا.