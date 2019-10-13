شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تظاهرات فى ألمانيا رافضة للعدوان التركى على سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظاهر عدد كبير من الأكراد والألمان فى شوارع ألمانيا للتنديد بالعدوان التركى على الأراضى السورية والذى يستهدف المدنيين العزل والأطفال. ونشرت منصات تابعة للمعارضة التركية، فيديو للآلاف من الكرد والألمان يتظاهرون فى مدينة كولن الالمانية، للتنديد بالعدوان التركى على شمال سوريا. Advertisements وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركي على الأراضى السورية ، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية. وفى وقت سابق دعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.

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