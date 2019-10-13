شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامى إماراتى عن تحفظ الدوحة على بيان "الجامعة": قطر تخالف الإجماع العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال الحربى، الإعلامى الإماراتى، أن تنظيم الحمدين يخالف الإجماع العربى بشأن دعم الشعب السورى ضد العدوان التركى.

وقال الإعلامى الإماراتى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر":"قطر تُخالف الاجماع العربى، بالأمس وزير الدفاع القطرى يعلن دعم بلادة للغزو التركى فى شمال سوريا، واليوم قطر والصومال تتحفظان على البيان الختامى لوزراء خارجية الدول العربية بوقف الاعتداء التركى على سوريا".

وكان مجلس الجامعة العربية أكد فى بيانه الختامى لأعمال اجتماعه الطارئ اليوم بشأن التدخل العسكرى التركى فى سوريا، على قراراته على مستوى القمة حول تطورات الأزمة السورية وآخرها قرار قمة تونس رقم 758 د.ع (30) بتاريخ 31/3/2019.

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