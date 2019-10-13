شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: تركيا تريد الاستحواذ على الأراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن القرار الذى صدر من جامعة الدول العربية قرار إيجابى يتعامل مع الوضع الحالى بشكل عقلانى وعملى، موضحاً أن أقصى ما يمكن عمله تم فى تلك القرارات التى خرجت من البيان الأخير.

وأضاف السفير حسام زكى، خلال، مداخلة لبرنامج الحياة اليوم، تقديم الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية الحياة، أن قرارات الجامعة العربية تقول للمجتمع الدولى نحن نرفض ما تفعله تركيا، ونطلب منكم وقف العدوان على الأراضى السورية، أيا كانت النوايا التركية.

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وأوضح السفير حسام زكى، نقول للمجتمع الدولى لا تساعدوا تركيا أن تستحوذ على الأرض، والوضع العربى الحالى صعب للغاية لوجود وجهات نظر متباينة وكثيرة الدول العربية، وبيانات الدول كانت على الهواء والبعض صامت لا يتحدث، قائلا: "من تحدث يزيد على 12 وزيرا أدانوا الغزو واعتبروه احتلال ويجب اتخاذ إجراءات تجاه".

وتابع حسام زكى، القرار تحفظت عليه دولتان قطر والصومال، كما أن القرار إنجاز فى حد ذاته لما يجرى فى الوطن العربى، صدور قرار بذلك الشكل وكان من الممكن إلا يصدر قرار، هى علامة تشير إلى أن هناك أمل لدى العرب، وأنهم عندما يشعروا بخطر حقيقى يتناقشون، قائلا:"نريد طموح أكبر ولكن المتاح الآن موجود فى القرار".

وأردف حسام زكى، الوضع السورى معقد للغاية ويحتاج إلى الكثير من الجهود من جميع الأطراف للتعامل معه، ونحن نحمل تركيا مسئولية ما يحدث فى سوريا وتحديدا هروب عناصر داعش من السجون.