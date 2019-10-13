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شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج "طرد قطر من الجامعة العربية" لفضح موقف الدوحة من العدوان التركى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، هاشتاج "طرد قطر من الجامعة العربية"، بعد خروج الدوحة عن الإجماع العربى والبيان الختامى للجامعة العربية الذى أعلنت فيه التصعيد ضد العدوان التركى على السوريين.
وقال نشطاء تويتر معلقين على "الهاشتاج"، إن الدماء التى سالت والشعوب التى شردت، حكومة قطر الخسيسة مسئولة عنها وستحاسب عليها.
ووجه النشطاء رسالة إلى تنظيم الحمدين قائلين: "ألم يكفيكم ما أحدثتم من دمار فى الدول العربية".
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