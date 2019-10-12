رباعي البطولة يغادر تجمع “الأسود” للتحضير لمواجهة الجزائر ولاعب الفتح آخر الوافدين

انضم الرباعي المحلي الذي شارك في التجمع الإعدادي للمنتخب الوطني، لتجمع منتخب المحليين بمدينة السعيدية، وذلك تحضيرا لخوض مباراة الجزائر، الأسبوع المقبل، عن إياب الدور الحاسم المؤهل لنهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين، المزمع إقامتها العام المقبل في إثيوبيا.

ويتعلق الأمر بكل من من اسماعيل الحداد وأنس الزنيتي وعبد الكريم باعدي ووليد الكارتي، بعدما كانوا رفقة المنتخب الوطني الأول الذي خاض يوم أمس الجمعة مباراة ودية أمام المنتخب الليبي.

في السياق ذاته، وجه الحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين، الدعوة إلى سعد أيت الخرصة، لاعب فريق الفتح الرياضي، للانضمام إلى التجمع الإعدادي الذي تخوضه النخبة الوطنية تحسبا للمباراة التي ستجمعها يوم السبت 19 أكتوبر 2019 بالمنتخب الجزائري، لحساب إياب الدور المؤهل لبطولة إفريقيا للمحليين المزمع إقامتها السنة المقبلة.