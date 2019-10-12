صدرت في حقهم مذكرة بحث وطنية.. توقيف 4 أشخاص على خلفية تورطهم في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات

تمكنت العناصر الأمنية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية، بولاية أمن طنجة، اليوم السبت، من توقيف 4 أشخاص ، داخل منزلهم المتواجد بحي “طنجة البالية”، صدرت في حقهم مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك على خلفية تورطهم في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات و تموين شبكة مختصة بالاتجار في المخدرات القوية.

وتفيد المعطيات المتوفرة، أن عملية التفتيش التي باشرتها المصالح المختصة، أسفرت عن حجز سيارتين تحملان ترقيم مزور، 09 هواتف نقالة، مبلغ مالي حوالي 30000 الف درهم، وصفيحتين معدنيتين تحمل أرقام سيارة أخرى، بالاضافة إلى سلاح ابيض من الحجم الكبير و6 كيلوغرام من البلاستيك تستعمل لتغليف المخدرات.

الموقوفون الأربعة تم إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة قصد البحث معهم في المنسوب إليهم و تقديمهم أمام العدالة.