خاص.. سعد الدين العثماني اقترح “أمكراز” للاستوزار استجابة لطلب من الملك

كشف مصدر حزبي لـ”اليوم 24″، عن خلفيات اقتراح حزب العدالة والتنمية للكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، محمد أمكراز، لعضوية الحكومة.

وقال المصدر، إن الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، كشف في لقاء للأمانة العامة، حسم مقترحات الحزب للاستوزار، عن طلب تلقاه من الملك.

وقال العثماني لأعضاء الأمانة العامة، الملك طلب مني أن أقدم إسما من شباب الحزب للاستوزار في الحكومة للجديدة.

وناشد العثماني أعضاء الأمانة العامة، بأن يصادقوا له على أول اسم يقترحه، الذي لم يكن سوى الكاتب الوطني للشبيبة، محمد أمكراز.

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وبحسب المصدر ذاته، قال العثماني لقيادة الحزب، إن الملك طلب منه اسما شابا من شباب الحزب، ولا يمكننا أن نتجاوز شبيبة الحزب، كما لا يمكننا أن نتجاوز قيادته.

وكان سعد الدين العثماني، قال في افتتاح ملتقى حزبي لكتابه المجاليين ببوزنيقة، اليوم السبت، “أن يصبح الأخ محمد أمكراز وزيرا، فهذه أعجوبة الزمن وربما لا أحد توقعها، فلذلك حزبنا يصنع دائما المفاجئات ونحن معتزون بأن يصبح الاستاذ امكراز وزيرا، وهو وزير بدعم من جلالة الملك”.

وأضاف العثماني، “نريد أن نعطي إشارة إلى أن الشباب لهم موقع في الواقع السياسي، وأن الشباب عندهم مستقبل، شي وحدين قالوها ولم يستطيعوا فعلها”.