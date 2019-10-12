عبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبهم الكبير وامتعاضهم من مدرب رياضة “المواي طاي”، لم تعرف هويته بعد، ظهر في شريط فيديو وهو يوجه لكمات قاسية في وجه إحدى المتدربات، دون واقي رأس.
وانتشر شريط فيدي، انتشار النار في الهشيم، يظهر معلم رياضة “المواي طاي” في أحد نوادي الأحياء الصغيرة، وهو يوجه لكمات عنيفة لوجه إحدى المتدربات، والتي لم تبدي أي مقاومة أمام لكمات هذا “المدرب”، باستثناء محاولات بائسة لتغطية وجهها.
وطالب عدد من رواد موقع لتواصل الاجتماعي، بمعاقبة هذا “المدرب’ بسبب “تماديه في العنف” ضد هذه المتدربة، بالإضافة إلى “استعراضه عضلاته” على شابة بدون وقاية، وتصويره في شريط فيديو.
في الجهة القابلة، علم “اليوم24” من مصدر مسؤول بالجامعة الملكية المغربية للفول كونتاكت، بأن هذه الأخيرة، قررت فتح تحقيق في ملابسات هذا الفيديو، حيث باشرت اتصالاتها من أجل التعرف على هذا المدرب وكذا ملابسات تصوير الفيديو، وذلك من أجل اتخاد القرارات العقابية اللازمة.
إليكم الفيديو:
كانت هذه تفاصيل خبر غضب “فايسبوكي” بسبب فيديو يظهر مدرب يعتدي على شابة متدربة والجامعة تدخل على الخط – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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