شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الرئيس المصري يتسلّم دعوة للمشاركة في افتتاح مفاوضات السلام في جنوب السودان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:01 مساءً, 12 أكتوبر 2019 م المناطق _ القاهرة التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بوزير الكهرباء والمبعوث الشخصي لرئيس جنوب السودان ضيو ماطوك .

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح بعد اللقاء أن ماطوك سلم الرئيس السيسي رسالة من رئيس جنوب السودان سلفا كير تتضمن دعوة مصر للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام بين وفدي الحكومة السودانية والحركات المسلحة بالسودان، التي تستضيفها جوبا منتصف الشهر الجاري، وتأتي استكمالاً للاجتماع الذي عُقد برعاية مصرية خلال شهر سبتمبر الماضي بالعين السخنة بين الحركات المسلحة الرئيسة المكّونة للجبهة الثورية السودانية الذي شهد مناقشة الترتيبات الإجرائية والتجهيزات المطلوبة لبدء التفاوض مع الحكومة الانتقالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس المصري يتسلّم دعوة للمشاركة في افتتاح مفاوضات السلام في جنوب السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.