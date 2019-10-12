أعمال العنف والشغب تتجدد في الإكوادور

كيتو ـ وكالات: تجددت أمس أعمال الهنف والشغب في الإكوادور، بعدما رفضت المنظمة الرئيسية للسكان الأصليين عرض الحوار الذي طرحه الرئيس لينين مورينو للخروج من الأزمة الناتجة عن رفع سعر الوقود. وأكد اتحاد قوميات السكان الأصليين للاكوادور في بيان أن “الحوار الذي يروّج له (الرئيس) يفتقر إلى المصداقية” مضيفاً أنه لن يشارك فيه إلا في حال “أُلغي” المرسوم الذي يزيل الدعم للمحروقات. وفي وقت سابق، دعا رئيس الدولة في كلمة متلفزة، قادة الاتحاد إلى “حوار مباشر” بهدف “إيجاد حلول” للأزمة الناتجة عن قراره رفع أسعار الوقود بنسبة تفوق المئة بالمئة، مقابل الحصول على قرض من صندوق النقض الدولي قدره 4,2 مليارات دولار.واندلعت مواجهات جديدة أمس في أماكن عدة من العاصمة كيتو التي يطوّقها الجيش والشرطة. ورشق ملثمون احتموا خلف ألواح عناصر الشرطة بحجارة وقنابل يدوية الصنع في محيط البرلمان، وردّت الشرطة باطلاق الغاز المسيّل للدموع ورصاص مطاطي، حسب ما أفاد صحفيون وأمس الاول سُجّل إغلاق طرقات في 17 مقاطعة من أصل 24، بحسب السلطات.