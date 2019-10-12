كيتو ـ وكالات: تجددت أمس أعمال الهنف والشغب في الإكوادور، بعدما رفضت المنظمة الرئيسية للسكان الأصليين عرض الحوار الذي طرحه الرئيس لينين مورينو للخروج من الأزمة الناتجة عن رفع سعر الوقود. وأكد اتحاد قوميات السكان الأصليين للاكوادور في بيان أن “الحوار الذي يروّج له (الرئيس) يفتقر إلى المصداقية” مضيفاً أنه لن يشارك فيه إلا في حال “أُلغي” المرسوم الذي يزيل الدعم للمحروقات. وفي وقت سابق، دعا رئيس الدولة في كلمة متلفزة، قادة الاتحاد إلى “حوار مباشر” بهدف “إيجاد حلول” للأزمة الناتجة عن قراره رفع أسعار الوقود بنسبة تفوق المئة بالمئة، مقابل الحصول على قرض من صندوق النقض الدولي قدره 4,2 مليارات دولار.واندلعت مواجهات جديدة أمس في أماكن عدة من العاصمة كيتو التي يطوّقها الجيش والشرطة. ورشق ملثمون احتموا خلف ألواح عناصر الشرطة بحجارة وقنابل يدوية الصنع في محيط البرلمان، وردّت الشرطة باطلاق الغاز المسيّل للدموع ورصاص مطاطي، حسب ما أفاد صحفيون وأمس الاول سُجّل إغلاق طرقات في 17 مقاطعة من أصل 24، بحسب السلطات.
كانت هذه تفاصيل خبر أعمال العنف والشغب تتجدد في الإكوادور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.