البنتاجون يعلن نشر قوات إضافية ومعدات في السعودية

الرياض : تلقينا رسالة استغاثة من ناقلة إيرانية لحقت بها أضرار واشنطن ـ عواصم ـ وكالات: أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، أن الولايات المتحدة ستنشر قوات إضافية ومعدات عسكرية في المملكة العربية السعودية. وتم اتخاذ القرار بعد اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وذكر بيان للبنتاجون أن “الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران.” ومنذ شهر مايو، أضافت الولايات المتحدة نحو 14 ألف جندي إلى مناطق انتشارها في الشرق الأوسط الكبير.

على صعيد آخر، ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” أن السعودية تلقت “رسالة إلكترونية” من ناقلة إيرانية لحقت بها أضرار في البحر الأحمر لكن السفينة واصلت سيرها وأغلقت نظام التتبع الآلي بها قبل أن يتسنى تقديم المساعدة لها.وقالت الوكالة إن الناقلة سابيتي لم ترد على اتصالات عديدة من السلطات السعودية وإن المملكة تؤكد على “التزامها وحرصها على أمن وسلامة الملاحة البحرية والتزامها بالاتفاقات والأعراف الدولية المنظمة لذلك”.

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