العراق : قتلى عسكريون بهجوم لداعش .. ولجنة للتحقيق بمقتل متظاهرين

الموصل ـ وكالات: أفاد مصدر عسكري عراقي بمحافظة نينوى بمقتل 4 عسكريين، بينهم ضابط، إثر هجوم لعناصر داعش على نقطة قرب الحدود العراقية السورية شمال غرب الموصل. وقال العقيد شامل خضر من الجيش العراقي ان”عناصر داعش هاجموا نقطة تابعة للجيش العراقي قرب الحدود العراقية مع سوريا فقتلوا أربعة عسكريين، بينهم ضابط برتبة عقيد، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة”.

إلى ذلك، قرر مجلس الأمن الوطني العراقي تشكيل لجنة للتحقيق في حالات مقتل واصابة المتظاهرين والقوات الامنية ووسائل الاعلام ومحاسبة المقصرين خلال خمسة أيام ابتداء من السبت. وأصدر المجلس القرار بعدما عقد اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي.

ويتضمن قرار المجلس، وفق بيان صحفي تشكيل لجنة تحقيق برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية الجهات ذات العلاقة للتحقيق “بحالات القتل والإصابة في صفوف المتظاهرين ومنتسبي الاجهزة الامنية والاعتداءات على المنشآت، والبنى التحتية ووسائل الإعلام ومحاسبة المقصرين خلال 5 أيام “.

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