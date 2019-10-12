تحديد موعد انطلاق دوري 'اكس تيب' للركبي العراقي

وقال نائب رئيس الهيئة التأسيسية لاتحاد الركبي محمد ايمن التميمي في بيان ان "الهيئة حددت الثالث والعشرين من الشهر الحالي موعدا جديدا لانطلاق الدوري بعد تأجيله، حيث كان مقرر ان يقام في العاشر من الشهر ذاته لكن الظروف والتظاهرات أدت الى تغيير الموعد".واضاف ان "الدوري سيشهد مشاركة أربعة فرق هي الحدود والإسكان والجماهير والبلدي وحظوظ جميع الأندية متساوية في المنافسة على لقب الدوري".

واوضح التميمي، ان "منافسات دوري اكس تيب للركبي ستقام على ملعب البرج في جامعة بغداد بمنطقة الجادرية".

