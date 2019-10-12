العراق يضمن سبع ميداليات في البطولة العربية للمواي تاي

الميداليات السبع ومن ضمنها ثلاثة لاعبين، سينافسون على الذهب غداً الاحد في البطولة العربية بمشاركة 15 دولة عربية.

وتقام البطولة في أبو ظبي خلال الفترة من 8 ولغاية 14 تشرين الأول الجاري بمشاركة 15 دولة عربية.



يذكر أن ضيافة المنتخب الوطني ومشاركته الكاملة حتى تذاكر الطيران، تمت على حساب الاتحاد العربي والاماراتي.