السودان يشكل مفوضية ومجلسا أعلى للسلام

الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في السودان

أصدر المجلس السيادي السوداني، السبت، مرسوما يقضي بتشكيل مجلس أعلى ومفوضية للسلام، وذلك قبل يوم من انطلاق محادثات مع الحركة المسلحة مقررة في مدينة جوبا الإثنين المقبل.



وأسند المجلس رئاسة المجلس الأعلى للسلام إلى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي، فيما تم اختيار سليمان محمد الدبيلو لرئاسة مفوضية السلام.

وأوضح بيان للمجلس السيادي: "أن المجلس الأعلى للسلام يختص بالعمل على معالجة قضايا السلام الشامل الواردة في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، ويضطلع بوضع السياسات العامة المرتبطة بمخاطبة جذور المشكلة ومعالجة آثارها للوصول إلى تحقيق السلام العادل.

ويضم مجلس السلام في عضويته أعضاء المجلس السيادي الانتقالي ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي ووزير مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الحكم الاتحادي، إلى جانب ثلاثة خبراء كفاءات من ذوي الصلة.

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ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في 17 أغسطس/آب الماضي، على ضرورة تحقيق السلام خلال فترة الستة أشهر الأولى من بداية الحكومة الانتقالية.

ومن المقرر أن تنطلق محادثات السلام السودانية في عاصمة جنوب السودان جوبا الإثنين المقبل بوساطة الرئيس سلفاكير ميارديت، وذلك لإنهاء الحرب الدائرة في إقليم دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وتجري المحادثات بين الحكومة السودانية وتحالف الجبهة الثورية الذي يضم نحو 7 فصائل مسلحة، بجانب الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة الجنرال عبدالعزيز الحلو التي تسيطر على مناطق واسعة بولاية جنوب كردفان.

وفي يوم 11 سبتمبر/أيلول الماضي، وقع المجلس السيادي السوداني "إعلان جوبا" مع الحركات المسلحة الذي تضمن إجراءات بناء الثقة بين الطرفين.