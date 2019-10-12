فصائل فلسطينية تطالب بوقف التدخل التركي في سوريا

أدان 12 فصيلاً فلسطينياً، مساء السبت، التدخل العسكري التركي في شمالي شرق سوريا، وطالبوا بوقفه فوراً.

ودعت الفصائل في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه إلى "وقف العدوان والاجتياح التركي العسكري للأراضي السورية".

كما دعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للتحرك العاجل "لوقف هذا العدوان ونزف الدماء بين الأشقاء".

وأكدت الفصائل الفلسطينية سيادة سوريا على ترابها الوطني بما يصون وحدة أراضيها واستقلالها وعروبتها.

ودعت لسحب القوات التركية من الأراضي السورية التي اجتاحتها وإفشال مخططات الفتنة في الأمة الواحدة.

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وحذرت من المشاريع التي تؤدي إلى تقسيم سوريا كمدخل لتقسيم المنطقة وإنجاح مخطط صفقة القرن الأمريكية، بما يمثل تهديداً للأمن والسلم الإقليمي.





ووقّعت على البيان كل من حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "القيادة العامة"، وجبهة التحرير العربية، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، والجبهة العربية الفلسطينية، وحزب الشعب الفلسطيني، وجبهة التحرير الفلسطينية، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا، وحركة المبادرة الفلسطينية، وطلائع حرب التحرير الشعبية "قوات الصاعقة".

وتواصل القوات التركية عمليتها العسكرية التي أطلقت عليها "نبع السلام" وبدأتها الأربعاء الماضي على الشمال السوري، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الهجوم التركي في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي، الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.

وقوبل التحرك العسكري التركي الذي تسبب في مقتل وإصابة العشرات بتنديد عربي ودولي واسع، فيما لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على نظام رجب طيب أردوغان.

وأعلنت الإدارة الكردية في شمال سوريا، في وقت سابق السبت، نزوح ما يقرب من 200 ألف شخص، بسبب الهجوم التركي الذي يستهدف قرى ومدن المنطقة.