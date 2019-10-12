بريطانيا تطالب تركيا بإنهاء تدخلها في سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت، إنه لا يمكن لبريطانيا تأييد العملية العسكرية التركية في شمالي سوريا.

وحث جونسون الرئيس التركي رجب أردوغان، خلال اتصال هاتفي، على إنهاء الهجوم وبدء حوار من أجل التوصل إلى تسوية.

وعبر عن قلقه العميق تجاه العملية العسكرية التركية في شمال سوريا وتأثيرها على أمن المنطقة وأوروبا.

وحذرت الدول والمنظمات الدولية من تداعيات العملية التركية على المنطقة واستقرارها، فضلاً عن مساهمتها في مفاقمة الأزمة الإنسانية في البلاد التي مزقتها الحرب.

وكشفت الأمم المتحدة، الجمعة، عن نزوح نحو 100 ألف مدني من مناطقهم شمالي شرق سوريا جراء العدوان التركي.